Син Ето'о подав до суду на колишнього футболіста за невиконання батьківських зобов'язань

Етьєн Ето'о вимагає від батька близько 20 тисяч євро

Колишній футболіст Самуель Ето'о викликаний до суду в Пальма-де-Мальорка як обвинувачений у справі проти його одного зі своїх синів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Етьєн Ето'о вимагає від батька близько 20 тисяч євро за невиконання батьківських зобов'язань

Етьєн і сам футболіст, який нещодавно підписав контракт з молодіжним клубом Ов'єдо. Він заявив, що протягом багатьох років нічого не знав про свого відомого батька, з яким спілкувався тільки електронною поштою, оскільки колишній гравець ніколи не хотів давати їм з матір'ю свій номер мобільного телефону.

Мати хлопчика, Маріан Пінеда, зустріла гравця на Майорці, під час його перебування в місцевому клубі. Вони зустрічалися доти, поки одного разу вона не побачила його з іншою жінкою. На той момент вона вже була вагітна від футболіста. Етьєн заявляє, що пізніше страждав від принижень через відсутність батька.

За словами Маріани і Ето'о-молодшого, колишній футболіст порушив підписану угоду і не виконував свої батьківські зобов'язання щодо аліментів і допомоги на освіту сина.

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