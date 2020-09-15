Джерело - football24.ua.
Нападник Ліона Мемфіс Депай незабаром повинен перейти у Барселону.
Про це повідомляє De Telegraaf.
Клуби домовилися щодо переходу 26-річного нідерландця, стверджує Сума трансферу складе 30 млн євро і буде виплачена двома траншами. Ще 2 млн Ліон може отримати бонусами.
Барселона сподівається оформити всі документи і офіційно презентувати новачка до кінця тижня.
У сезоні 2019/20 Депай провів за Ліон 22 поєдинки у всіх турнірах, відзначився 15 голами та 2 асистами.
Нагадаємо, Барселона виставляє на трансфер 12 футболістів.