Лідеру Барселони доведеться пройти 2-тижневий карантин перед в'їздом в Аргентину

8 і 13 жовтня збірна Аргентини проведе матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Еквадору та Болівії відповідно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Ліонель Мессі зможе взяти участь в цих матчах. Однак після прильоту до Аргентини Мессі буде змушений пройти 2-тижневий карантин. Це означає, що, для того, щоб зіграти за збірну Аргентини в майбутніх матчах, Мессі необхідно буде вилетіти в Аргентину за два тижні до цього.

Таким чином, щоб взяти участь в матчах відбору на ЧС-2022, Мессі доведеться пропустити відразу три матчі Барселони в Ла-Лізі: проти Вільярреала, Сельти і Севільї.