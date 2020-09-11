Аргентина успішно оскаржила дискваліфікацію Мессі

Мессі зможе допомогти національній команді

Нападник Ліонель Мессі зможе взяти участь в запланованих на жовтень міжнародних матчах за збірну Аргентини.

Про це розповів президент Аргентинської асоціації футболу Клаудіо Тапія.

Аргентина успішно оскаржила дискваліфікацію 33-річного форварда. Тепер він зможе зіграти у відбіркових матчах чемпіонату світу-2022 з Еквадором і Болівією.

Відзначимо, що аргентинця дискваліфікували за слова про роботу КОНМЕБОЛ після Копа Америка-2019, де він заявив, що все підлаштовано заради перемоги на турнірі Бразилії і звинуватив організацію у корупції.