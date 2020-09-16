Алієв: У першому таймі Динамо було ніяке

Динамо продемонструвало невиразну гру у першому таймі матчу проти АЗ Алкмар.

Про це розповів ексгравець киян Олександр Алієв.

"Я дивився тільки перший тайм, і можу сказати одне: такого мертвого АЗ я ще не бачив. Гра - як друга-третя ліга України, тільки на Олімпійському. Якщо говорять, що якийсь центр поля, така і команда, то по першому тайму я б сказав, що Динамо - ніяка команда. Не в образу Серьозі Сидорчуку, Шапаренко ... Напевно, Луческу щось в перерві сказав - і пацани побігли. І відразу забили.

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Якщо ти граєш вдома, потрібно завжди грати вперед. Можеш на тренуваннях помилятися, боятися, а в грі ти повинен в першу чергу робити результат. А результату я не бачив. Ніякого загострення. Я говорю чесно, все як є насправді, - сказав Алієв.