Директор Олександрії: Місто у зеленій зоні

Матч третього туру чемпіонату України між Олександрією та Ворсклою відбудеться з глядачами.

Про це розповів директор клубу Дмитро Китаєв.

"Все дуже просто і прозоро - наше місто знаходиться в зеленій зоні. Тому з дотриманням всіх вимог - розсаджуванням 25% глядачів, ми будемо їх запускати. Продаж квитків буде в касах, тому що стадіон невеликого розміру, а 25% це десь 1700 чоловік. Біля кас є спеціальні лінії з додержанням дистанції", - відзначив Китаєв.