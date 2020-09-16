Директор Олександрії: Місто у зеленій зоні

Джерело - footballua.tv.
Матч третього туру чемпіонату України між Олександрією та Ворсклою відбудеться з глядачами.
Про це розповів директор клубу Дмитро Китаєв.
"Все дуже просто і прозоро - наше місто знаходиться в зеленій зоні. Тому з дотриманням всіх вимог - розсаджуванням 25% глядачів, ми будемо їх запускати. Продаж квитків буде в касах, тому що стадіон невеликого розміру, а 25% це десь 1700 чоловік. Біля кас є спеціальні лінії з додержанням дистанції", - відзначив Китаєв.
Нагадаємо, матч Олександрія - Ворскла відбудеться з глядачами.