Матч Олександрія - Ворскла відбудеться з глядачами

Заповненість стадіону повинна бути не більшою за 25%

Матч третього туру чемпіонату України між Олександрією та Ворсклою відбудеться з глядачами.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Олександрії

Поєдинок відбудеться в Олександрії на стадіоні Ніка. Стадіон може бути заповнений не більше, ніж на 25%.

Також будуть дотримані всі запобіжні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу. При вході буде температурний скринінг, також необхідно дотримуватися соціальної дистанції і використовувати маски.

Матч відбудеться в суботу 19 вересня і розпочнеться о 14:00.

Раніше, Минай переграв Олександрію.