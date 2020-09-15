Матч Олександрія - Ворскла відбудеться з глядачами

Джерело - fco.com.ua.
Матч третього туру чемпіонату України між Олександрією та Ворсклою відбудеться з глядачами.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Олександрії
Поєдинок відбудеться в Олександрії на стадіоні Ніка. Стадіон може бути заповнений не більше, ніж на 25%.
Також будуть дотримані всі запобіжні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу. При вході буде температурний скринінг, також необхідно дотримуватися соціальної дистанції і використовувати маски.
Матч відбудеться в суботу 19 вересня і розпочнеться о 14:00.
Раніше, Минай переграв Олександрію.