Слот назвав причину поразки АЗ

Джерело - fcdynamo.kiev.
Причиною поразки АЗ у матчі проти Динамо став швидкий гол киян на початку другого тайму.
Про це розповів головний тренер команди з Нідерландів Арне Слот.
"На нашу гру вплинув гол, який ми пропустили на самому початку другого тайму. Після нього Динамо відійшло назад, а нам довелося йти в атаку, через що ми оголяли тили, що дозволило Динамо ловити нас на контратаках.
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У першій половині матчу ми домінували та створили більше шансів, ніж суперник, але нам не щастило. Щодо пропущених голів, не можна втрачати м’яч у безпосередній близькості до своїх воріт. І, звичайно, треба було реалізовувати свої моменти", - розповів Слот.
Нагадаємо, Динамо переграло АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.