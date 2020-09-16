Слот назвав причину поразки АЗ

Причиною поразки АЗ у матчі проти Динамо став швидкий гол киян на початку другого тайму.

Про це розповів головний тренер команди з Нідерландів Арне Слот.

"На нашу гру вплинув гол, який ми пропустили на самому початку другого тайму. Після нього Динамо відійшло назад, а нам довелося йти в атаку, через що ми оголяли тили, що дозволило Динамо ловити нас на контратаках.

Актуально: Динамо - АЗ 2:0. Огляд матчу

У першій половині матчу ми домінували та створили більше шансів, ніж суперник, але нам не щастило. Щодо пропущених голів, не можна втрачати м’яч у безпосередній близькості до своїх воріт. І, звичайно, треба було реалізовувати свої моменти", - розповів Слот.