Луческу: Динамо нейтралізувало сильні сторони АЗ

Динамо змогло перекрити сильні сторони АЗ у матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Була тактична гра з боку обох команд. Не забувайте, що АЗ майже виграв чемпіонат, граючи через довгі передачі, заманюючи суперників за спину, демонструючи агресивний вертикальний футбол. Ми добре перекрили ці сильні сторони суперників, зони, у які вони грали за спини наших захисників. У першому таймі АЗ майже нічого не створив біля наших воріт.

У перерві я сказав хлопцям, щоб вони мали терпіння, тому що гості підуть уперед великими силами й у нас з'являться зони для контратак. Так воно і сталося.

Дякую хлопцям за виконання всіх підказок і за божевільну самовіддачу, терпіння та здобутий результат", - розповів Луческу.