Луческу: Динамо нейтралізувало сильні сторони АЗ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо змогло перекрити сильні сторони АЗ у матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ.
Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.
"Була тактична гра з боку обох команд. Не забувайте, що АЗ майже виграв чемпіонат, граючи через довгі передачі, заманюючи суперників за спину, демонструючи агресивний вертикальний футбол. Ми добре перекрили ці сильні сторони суперників, зони, у які вони грали за спини наших захисників. У першому таймі АЗ майже нічого не створив біля наших воріт.
У перерві я сказав хлопцям, щоб вони мали терпіння, тому що гості підуть уперед великими силами й у нас з'являться зони для контратак. Так воно і сталося.
Дякую хлопцям за виконання всіх підказок і за божевільну самовіддачу, терпіння та здобутий результат", - розповів Луческу.
Нагадаємо, Динамо переграло АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.