Монпельє переміг Ліон у перенесеному матчі 1 туру Ліги 1

Ліон зазнав першої поразки у сезоні

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі першого туру французької Ліги 1 Монпельє вдома зустрічався з Ліоном.

У першому таймі матчу господарі вийшли вперед, реалізувавши пенальті. А наприкінці тайму Ліон залишився у меншості - після перегляду VAR Ауар отримав червону картку за грубий фол проти захисника Монпельє.

У другому таймі матчу Саваньє подвоїв рахунок. На 82-ій хвилині Депай один гол відіграв, реалізувавши пенальті. Через три хвилини склади вирівнялися - у Монпельє друге попередження отримав Хілтон.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

1 тур, 15 вересня

Монпельє - Ліон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Саваньє (пен), 2:0 - 59 Саваньє, 2:1 - 82 Депай (пен)

Раніше, Барселона узгодила трансфер Депая за 30 млн євро.