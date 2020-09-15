Динамо має невелику перевагу у матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ Алкмар.

Про це розповів ексгравець збірної України Євген Левченко.

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"Динамо буде мати перевагу в Києві, хоча б тому, що є можливість готуватися на одному місці, нікуди не перелітаючи. Вдома завжди легше. До того ж я вже говорив, що АЗ знаходиться не на піку своєї готовності. Але все одно гра буде цікавою, оскільки все потрібно вирішити в одному матчі.

Динамо і АЗ зараз не в найкращих кондиціях, але хто краще за два останні тижні підготується тактично і ментально, той і переможе. Я все-таки віддам невелику перевагу українській команді.