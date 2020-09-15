Стало відомо хто судитиме Суперкубок УЄФА-2020

Джерело - Чемпіон.
Ентоні Тейлор призначений головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА між Баварією і Севільєю, який відбудеться 24 вересня на Пушкаш Арені у Будапешті.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Тейлор вже працював на Суперкубку УЄФА. У 2014 році, коли Реал обіграв Севілью з рахунком 2:0, він був додатковим асистентом рефері.
Асистенти Тейлора і бригада VAR теж з Англії. Четвертий суддя Орель Грінфельд представляє Ізраїль.
Суддівська бригада на Суперкубку УЄФА-2020:
Головний рефері: Ентоні Тейлор (Англія)
Асистенти рефері: Гері Бeсуік (Англія), Адам Нанні (Англія)
Четвертий рефері: Орель Гринфельд (Ізраїль)
VAR: Стюарт Еттуелл (Англія)
Асистент VAR: Пол Тірні (Англія)
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