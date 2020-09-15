Forbes назвав ТОП-10 найбагатших футболістів світу

Ліонель Мессі очолив черговий рейтинг

Форвард Барселони Ліонель Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом світу 2020 року.

Про це повідомляє Forbes.

Мессі очолив рейтинг найбагатших футболістів світу. У 2020 році аргентинець заробив 126 млн доларів, з них 92 млн - це зарплата, 34 млн- прибутки від рекламних контрактів.

Слідом за Мессі розташувався португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду. Він заробив 117 млн доларів, з них 70 млн - зарплата, 47 млн - надходження від реклами.

ТОП-10 найбільш високооплачуваних гравців світу:

1. Ліонель Мессі (Барселона) - 126 млн доларів

2. Кріштіану Роналду (Ювентус) - 117 млн доларів

3. Неймар (ПСЖ) - 96 млн доларів

4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 42 млн доларів

5. Мохамед Салах (Ліверпуль) - 37 млн доларів

6. Поль Погба (МЮ) – 34 млн доларів

7. Антуан Грізманн (Барселона) - 33 млн доларів

8. Гарет Бейл (Реал) – 29 млн доларів

9. Роберт Левандовскі (Баварія) - 28 млн доларів

10. Давід Де Хеа (МЮ) - 27 млн доларів

Нагадаємо, Аргентина успішно оскаржила дискваліфікацію Мессі.