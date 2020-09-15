Волинь зіграє кубковий матч з Прикарпаттям молодіжним складом

Матч відбудеться 16 вересня

Луцька Волинь, в якій виявлено 13 випадків зараження коронавірусом, матч 2-го раунду Кубка України зіграє молодіжним складом.

Про це повідомляє UA-Футбол.

З цієї причини був перенесений матч 3-го туру Першої ліги з тернопільською Нивою, який був запланований на найближчі вихідні.

При цьому, матч 2-го раунду Кубка України, в якому Волинь 16 вересня прийме Прикарпаття, перенесений не буде. Поєдинок відбудеться в призначений час, а на матч тренерський штаб господарів виставить переважно склад молодіжної команди. Також відзначимо, що даний матч пройде з глядачами.