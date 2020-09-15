Матч Першої ліги з Нивою перенесений

Матч 3-го туру Першої ліги Волинь - Нива (Тернопіль) не відбудуться через спалах коронавірусу в луцькому клубі.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Поєдинок, який повинен був відбутися на вихідних, перенесений на більш пізній термін.

У Волині виявлено 13 випадків зараження - в клубі захворіли 8 футболістів і 5 осіб з персоналу клубу.

При цьому поки що неясною залишається доля кубкового поєдинку Волині з Прикарпаттям, який запланований на середу 16 вересня.

Нагадаємо, у гравця Зорі виявили коронавірус.