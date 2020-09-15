 Мбаппе хоче грати у складі Реала | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо Київ - АЗ Алкмар 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:30 6666 1
20 років тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua
Сьогодні 17:26 345 1
Гірн назвав офіційну дату бою Вайт - Повєткін
Сьогодні 17:10 970
Ястремська та Світоліна програли у першому колі турніру у Римі
Сьогодні 16:10 856
Русин відмовився переходити у бельгійський клуб
Сьогодні 12:56 1331
У гравця Зорі виявили коронавірус
Сьогодні 12:25 1125
Усик - другий у рейтингу WBC
Сьогодні 10:30 1881
Український пілот Пеклін здобув історичну перемогу у Формулі-4
Сьогодні 09:43 630
Яремчука повернули до складу Гента після звільнення головного тренера
Сьогодні 09:12 2687
Даллас вийшов у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:58 1602
Блоги
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх Valeriy Ruchka
12.09.2020 18:43 1286
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема Valeriy Ruchka
12.09.2020 15:21 1846
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі Valeriy Ruchka
12.09.2020 13:55 1093
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі Valeriy Ruchka
12.09.2020 13:31 1990
Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України
Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України Valeriy Ruchka
12.09.2020 11:20 5113
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук Valeriy Ruchka
11.09.2020 12:39 767
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
11.09.2020 10:06 565
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні Андрій Твердохліб
11.09.2020 09:14 6394 1
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
11.09.2020 08:50 1639 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
10.09.2020 22:06 502
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:30 Футбол Динамо Київ - АЗ Алкмар 0:0. ОНЛАЙН 6666 1
20:24 Футбол Стало відомо хто судитиме Суперкубок УЄФА-2020 111
20:10 Футбол Мілік відмовився від переходу до Роми 170
19:55 Хокей Лавіолетт очолив Вашингтон 280
19:45 Пряма трансляція Динамо Київ - АЗ Алкмар: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE 3394
19:40 Футбол Циганик: Впевнений, що Профутбол буде існувати, і що програма буде краще, ніж була до цього 207
19:25 Футбол В Андерлехті стався спалах коронавірусу 325
19:09 Футбол Мбаппе хоче грати у складі Реала 580
18:51 Футбол Забарний і Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч із АЗ 899
18:40 Футбол Лаудруп вилікувався від раку крові 651
18:25 Футбол Волинь зіграє кубковий матч з Прикарпаттям молодіжним складом 527
18:10 Бокс Джуда: Переможець бою Ломаченко - Лопес поб'ється з Хейні 920
17:54 Футбол У Волині спалах COVID-19 - виявили 13 хворих 440
17:40 Хокей Калгарі призначив головного тренера 1118
17:26 Ексклюзив 20 років тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 345 1
17:25 Футбол Вацко назвав фактори, завдяки яким Динамо переможе АЗ 1295
17:10 Бокс Гірн назвав офіційну дату бою Вайт - Повєткін 970
16:55 Футбол У нападника Мілана діагностовано коронавірус 828
16:40 Хокей Білоруський фахівець очолив ХК Крижані Вовки 1130
16:31 Блог Сміття, руїни і повне запустіння. Що сталося зі спортивними об'єктами Олімпійських ігор 2016!? 579
16:25 Футбол Бейл може піти в оренду у клуб АПЛ 1063
16:10 Теніс Ястремська та Світоліна програли у першому колі турніру у Римі 856
15:55 Футбол Forbes назвав ТОП-10 найбагатших футболістів світу 1955
15:48 Футбол Вернер порівняв футбол в АПЛ та Бундеслізі 1385
15:35 Хокей. УХЛ У Дніпрі не виявлено жодного випадку COVID-19 1739

Мбаппе хоче грати у складі Реала

Сьогодні 19:09 580 0
Журналіст розповів про рішення француза
Мбаппе хоче грати у складі Реала
#Мбапе, #ПСЖ, #Реал

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може покинути французький клуб в кінці сезону-2020/21.

Про це повідомляє журналіст Жозеп Педрероль.

Форвард вже прийняв рішення щодо свого майбутнього клубу. Француз хоче грати за мадридський Реал.

Раніше стало відомо, що Мбаппе повідомив керівництву ПСЖ про бажання покинути клуб наступного літа. Також повідомлялося, що форвард віддає пріоритет Ла-Лізі і АПЛ.

Гравець виступає за ПСЖ з 2017 року. Він перейшов в команду з Монако за 180 млн євро.

Коментарі ()