Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може покинути французький клуб в кінці сезону-2020/21.
Про це повідомляє журналіст Жозеп Педрероль.
Форвард вже прийняв рішення щодо свого майбутнього клубу. Француз хоче грати за мадридський Реал.
🚨🚨 MBAPPÉ lo tiene CLARO. QUIERE jugar en el REAL MADRID.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2020
¡La ÚLTIMA HORA, YA en #JUGONES con @jpedrerol! pic.twitter.com/KfYZOoeGVb
Раніше стало відомо, що Мбаппе повідомив керівництву ПСЖ про бажання покинути клуб наступного літа. Також повідомлялося, що форвард віддає пріоритет Ла-Лізі і АПЛ.
Гравець виступає за ПСЖ з 2017 року. Він перейшов в команду з Монако за 180 млн євро.