Журналіст розповів про рішення француза

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може покинути французький клуб в кінці сезону-2020/21.

Про це повідомляє журналіст Жозеп Педрероль.

Форвард вже прийняв рішення щодо свого майбутнього клубу. Француз хоче грати за мадридський Реал.

🚨🚨 MBAPPÉ lo tiene CLARO. QUIERE jugar en el REAL MADRID.



¡La ÚLTIMA HORA, YA en #JUGONES con @jpedrerol! pic.twitter.com/KfYZOoeGVb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2020

Раніше стало відомо, що Мбаппе повідомив керівництву ПСЖ про бажання покинути клуб наступного літа. Також повідомлялося, що форвард віддає пріоритет Ла-Лізі і АПЛ.

Гравець виступає за ПСЖ з 2017 року. Він перейшов в команду з Монако за 180 млн євро.