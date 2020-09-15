Футболіст перебуває на самоізоляції

У півзахисника Зорі Дмитра Хомченовського виявили коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Напередодні гравець відчув нездужання. Медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту.

Результат тесту позитивний. У гравця діагностовано коронавірус.

Наразі Хомченовський перебуває на самоізоляції під постійним наглядом лікаря команди.

Команда продовжує готуватися до гри з Шахтарем в звичайному режимі.

Нагадаємо, Зоря сенсаційно програла Маріуполю у 2 турі УПЛ.