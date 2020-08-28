Де Пена може покинути Динамо

Півзахисник Динамо Карлос де Пена потрапив в сферу інтересів Роми, Наполі, Кальярі, Лілля, Корінтіанс і Фенербахче.

Про це повідомляє Balon Latino.

За інформацією джерела, Динамо готове розлучитися з півзахисником, який прийшов в якості вільного агента, за 5 млн євро.

Також повідомляє, що Карлос де Пена може отримати дебютний виклик до збірної Уругваю.

За інформацією Transfermarkt, контракт хавбека, який має уругвайської і італійське громадянства, закінчується 31 грудня 2021 року. Де Піна оцінюється в 2 млн євро.

Нагадаємо, Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо.