 Рома, Наполі та Фенербахче цікавляться Де Пеною | Футбол | Champion.com.ua
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Рома, Наполі та Фенербахче цікавляться Де Пеною

Сьогодні 20:17 449 0
Де Пена може покинути Динамо
Рома, Наполі та Фенербахче цікавляться Де Пеною
#Де Пена, #Динамо

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Динамо Карлос де Пена потрапив в сферу інтересів Роми, Наполі, Кальярі, Лілля, Корінтіанс і Фенербахче.

Про це повідомляє Balon Latino.

За інформацією джерела, Динамо готове розлучитися з півзахисником, який прийшов в якості вільного агента, за 5 млн євро.

Також повідомляє, що Карлос де Пена може отримати дебютний виклик до збірної Уругваю.

За інформацією Transfermarkt, контракт хавбека, який має уругвайської і італійське громадянства, закінчується 31 грудня 2021 року. Де Піна оцінюється в 2 млн євро.

Нагадаємо, Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо.

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