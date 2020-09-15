Бейл може піти в оренду у клуб АПЛ

Валлієць сильно навантажує зарплатну відомість в мадридському клубі

Півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл може піти з команди вже в поточний трансферне вікно.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Боси вершкових готові віддати 31-річного футболіста в команду з англійської Прем'єр-ліги. Сам вінгер також не проти такого розвитку подій.

У керівництві переконані, що краще віддати валлійця в оренду, щоб позбутися від частини його заробітної плати, ніж платити повну зарплату тому, хто часто вже не потрапляє в заявку.

Нагадаємо, Реал хоче позбутися Бейла та Родрігеса.