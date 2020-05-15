Реал хоче позбутися Бейла та Родрігеса

Реал хоче зменшити витрати на зарплату гравцям

Мадридський Реал готовий відпустити Гарета Бейла і Хамеса Родрігеса в інший клуб безкоштовно через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Mail

Викликані призупиненням сезону збитки призвели до того, що мадридцям необхідно урізати зарплатну відомість на 30 відсотків.

Керівництво розглядає можливість розірвання контрактів з Бейлом і півзахисником Хамесом Родрігесом, щоб ті змогли покинути клуб на правах вільних агентів.

Бейл в поточному сезоні провів 18 поєдинків, забив 3 голи і віддав 2 ассисти. Хамес Родрігес зіграв 13 матчів, в яких забив 1 гол, оформив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Ньюкасл запропонував Реалу 60 млн євро за Бейла.