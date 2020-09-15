Єзерський: Динамо заб’є більше за АЗ

Матч проти АЗ буде дуже складним для Динамо.

Про це розповів колишній захисник киян і національної збірної України Володимир Єзерський.

"Доля путівки в плей-оф раунд Ліги чемпіонів вирішиться в одному поєдинку, тому права на помилку немає жодного із суперників. Я знаю амбіції і можливості Мірчі Луческу, тому точно можу сказати, що команда буде битися не шкодуючи себе. Інша справа, чи зможуть гравці виконати план містера. Головна ж проблема у наставника Динамо, це, на мій погляд, травми футболістів, тому Луческу все ще перебуває в пошуку оптимального складу.

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Сподіваюся, Динамо використовує свій шанс і порушить традицію непотрапляння до групового раунду ЛЧ. Важливо, що кияни зараз працюють на позитиві, навіть незважаючи на втрату очок у грі з Десною. У чемпіонаті все ще попереду, а матч з АЗ - тільки один. Фактор свого поля, навіть без уболівальників, повинен допомогти Динамо добитися успіху. Матч буде цікавим і дуже складним для "біло-синіх". Кияни пропустять гол, але я вірю, що забити вони зможуть більше суперника", - відзначив Єзерський.