Корбан: Суркіс регулярно посилав Коломойського

Президент Динамо Ігор Суркіс регулярно посилав ексвласника Дніпра Ігоря Коломойського.

Про це розповів український бізнесмен Геннадій Корбан.

"У Коломойського є в офісі їдальня, де поміщається за столом 10-12 чоловік. Там відбуваються так звані "котлетні вечірки". Іноді трапеза починається днем ​​і до пізньої ночі. Все залежить від учасників і від настрою.

Там є завсідники. Це близьке оточення. Ігор Палиця (власник Волині), Женя Геллер (власник Зорі). Вони всі знаходяться там в офісі, їдять і проводять там час.

Всі гості повинні дуже чітко вловлювати настрій. Якщо хороший - вечір вдався, якщо поганий - Коломойський може кинутися на будь-якого з них

"Чуєш ти, п ***** с. Х*лі ти тут стоїш. Я тобі сказав, сядь, б *** ь, вже". Ну ось якось так. Всі знають цю манеру. Терплять і тихо його ненавидячи. З Палицею він так не спілкується, з Боголюбовим теж.

Чи були ті, хто його н *** й послав у відповідь? Бродський, бувало, міг н *** й послати. Брати Суркіси це робили регулярно. Для Коломойського це холодний душ. Він навіть штрафувати їх намагався. Наприклад, говорив Суркісу-молодшому: Якщо ти мене посилаєш н *** й, з тебе 100 000 доларів.

А той йому: Ти мене добре чуєш? Так ось, слухай і вважай: "Іди н *** й, йди н *** й, йди н *** й, - розповів Корбан.