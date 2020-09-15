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Беженар: Усі гравці Динамо хочуть перемогти АЗ

Сьогодні 13:45 390 0
Сергій Беженар прокоментував матч проти АЗ
Беженар: Усі гравці Динамо хочуть перемогти АЗ
#Динамо, #АЗ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо може виграти матч проти АЗ шляхом самовіддачі та правильно підібраної тактики.

Про це розповів ексгравець киян Сергій Беженар.

"Дуже хочеться, щоб Динамо перемогло АЗ та пройшло до Ліги чемпіонів. Очікування тільки такі. Виграє той, хто буде краще підготовлений та налаштований на гру. А настрою у динамівців хоч відбавляй.

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У "біло-синіх" з'явилася самовіддача, бажання грати на результат, що помітно, коли команда виходить на поле. Плюс, у колективі здорова атмосфера. Це показав матч за Суперкубок України. Усі динамівці билися один за одного.

За рахунок чого можемо виграти? Шляхом самовіддачі, бажання, підготовки та правильно підібраної тактики.

Головне – настрій на гру. За моєю інформацією, всі гравці Динамо хочуть перемогти та налаштовані проходити далі", - розповів Бежинар.

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