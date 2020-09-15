Динамо - АЗ Алкмар: букмекери назвали фаворита

Джерело - Чемпіон.

Шанси на успіх у півфінальній грі кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - АЗ Алкмар - майже рівні.

Динамо Київ - АЗ Алкмар: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE

Прийнаймні, такий прогноз дають фахівці букмекерської компанії Parimatch.

Так, перемога київського Динамо в основний час оцінюється спеціалістами коефіцієнтом - 2,6. Перемога АЗ - 2,65. Нічия - 3,45.

Майже рівні шанси команд і на загальний успіх (з урахуванням додаткового часу та серії пенальті). Прохід у наступний раунд Динамо - 1,88, АЗ - 1,92.

Нагадаємо, матч кваліфікації ЛЧ між Динамо та АЗ Алкмаром відбудеться сьогодні, 15 вересня в Києві. Початок о 20:00. Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.