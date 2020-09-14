 Динамо Киев – АЗ Алкмаар: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов – 15 сентября 2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо Київ - АЗ Алкмар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:44 387 0
Динамо Київ - АЗ Алкмар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ - АЗ Алкмар
Ліга чемпіонів
третій кваліфікаційний раунд
15 вересня
НСК Олімпійський

У третьому кваліфікаційному раунді київське Динамо зіграє проти голландського АЗ. 

Динамо Київ

Сезон Динамо почало з перемоги над донецьким Олімпіком, без проблем розібравшись з суперником на виїзді. "Біло-сині" примудрилися забити чотири м'ячі, всього три рази потрапивши у ворота, в одному з голів їм допоміг гравець Олімпіка, який відправив м'яч у власні ворота.

Далі було знищення іншого донецького клубу, але вже в матчі за Суперкубок України. І знову у Динамо була приголомшлива реалізація - три удари, три у ворота, три голи. Шахтар зміг огризнутися всього один раз.

Але ось в останньому матчі проти Десни м'яч вперто не хотів йти у ворота суперників, Динамо вдарило по воротах чотирнадцять разів, п'ять разів потрапило у ворота, але дивідендів це не принесло.

У минулому сезоні Динамо вилетіло з кваліфікації Ліги Чемпіонів, спіткнувшись якраз на третьому раунді, де не змогло переграти Брюгге. Перший матч в гостях був програний з мінімальним рахунком, а в Києві команди влаштували справжнє шоу, яке завершилося вкрай результативною нічиєю, з двома голами на 90+ хвилинах.

На груповому етапі Ліги Європи, кияни змогли перемогти лише одного разу і не вийшли в плей-оф. Варто відзначити, що в минулому єврокубковому сезоні жодного матчу Динамо на своєму полі не програло.

Головним трансферним потрясінням Києва, та й усієї футбольної України став прихід на пост головного тренера Мірчі Луческу, який 12 років працював на чолі  донецького Шахтаря. Це призначення викликало хвилю негативу в обох клубах, "гірники" відмовилися від ідеї встановити пам'ятник румунові біля входу на стадіон, а динамівські ультрас пообіцяли не дати новому керманичу нормально працювати.

Не останню роль у виборі Луческу в якості головного тренера зіграв його досвід в єврокубках, тому Суркіс в цьому сезоні як мінімум чекає вихід в груповий етап Ліги Чемпіонів. Якщо Динамо проходить АЗ, то в останньому раунді зіграє з переможцем пари Гент - Рапід.

Останні матчі Динамо Київ

Динамо - Десна 0:0

Шахтар - Динамо 1:3

Олімпік - Динамо 1:4

АЗ

АЗ вже зіграв свій перший матч в Лізі Чемпіонів, який цілком міг стати і останнім. Голландці у себе вдома приймали чеську Вікторію Пльзень і пропустили за 12 хвилин до кінця. Коли здавалося, що все, прощай Ліга Чемпіонів, в ворота гостей був призначений пенальті, який був успішно реалізований Теном Компейнерсом на 90+5 хвилині. Чехи, мабуть, були настільки шоковані таким поворотом подій, що в екстратайм пропустили ще двічі.

У минулому сезоні АЗ виступав в Лізі Європи, де був в групі з Манчестер Юнайтед і вийшов з другого місця. Біда прийшла звідки не чекали, в першому ж раунді плей-оф "сирні фермери" (так, таке у них прізвисько) за сумою двох зустрічей програли австрійському ЛАСКу.

Головною проблемою для всіх голландських клубів є те, що сезон в країні закінчився з приходом пандемії коронавірусу, клуби не мали нормальної ігрової практики з початку березня, а це уже більше півроку. 

За весь минулий розіграш Ліги Європи АЗ зазнав лише двох поразок, і обидва припали на гостьові ігри.

Останні матчі АЗ Алкмар

АЗ Алкмар - Гент 1:1

Ден Гааг - АЗ Алкмар 1:0

АЗ Алкмар - Вікторія Пльзень 3:1

Особисті зустрічі

Клуби зустрічалися між собою всього двічі, було це десять років тому. Обидві зустрічі на груповому етапі Ліги Європи завершилися перемогою киян.

2:0 вдома та 2:1 на виїзді. До речі, за киян три голи забив Артем Мілевський

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

 "АЗ - дуже сильна, мобільна і потужна команда. Не дарма вони закінчили чемпіонат на першому місці нарівні з Аяксом. Проблем у них набагато менше, ніж у нас. Вони скасували гру чемпіонату, але зіграли багато контрольних ігор. Це буде дуже складний суперник, до якого ми повинні дуже добре підготуватися"

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають господарів фаворитами майбутньої зустрічі і пропонують на перемогу Динамо кеф 2.16, а на прохід далі - 1.6.

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