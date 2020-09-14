Український вінгер не взяв участі у вечірнім тренуванні команди

22-річний український вінгер київського Динамо Віктор Циганков не приймав участі у вечірньому тренуванні команди напередодні матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з АЗ.

Про це повідомляє Динамоманія.

Півзахисник виходив у стартовому складі біло-синіх на останній матч проти Десни (0:0) і був замінений у другому таймі.

Матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо - АЗ відбудеться у вівторок, 15-го вересня, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, на базі Динамо в Конча-Заспі перед грою з АЗ відбулася пресконференція Луческу.