Луческу: У сучасному футболі все відомо про всіх суперників

Тренерський штаб Динамо добре знає гравців АЗ.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Що говорили на теорії своїм гравцям? Як ви думаєте, я можу щось говорити гравцям, а потім в пресу? Про це всі дізналися б - і тренер АЗ. Який сенс говорити зараз про це?

Команда дуже хороша. Вони підготувалися саме до нас. У них 7-8 матчів було зіграно, в тому числі контрольних. У сучасному футболі все відомо про всіх суперників. Найголовніше - як ти підготуєшся до цього суперника.

Більшість своїх матчів вони провели вдома, тому виїзд до нас буде складним для них. Ми дуже мотивовані. Дуже хочемо перемогти.

Ми знаємо добре їх гравців. Знаємо весь склад АЗ, дивилися їх. Багато талановитої молоді, яка виросла в цьому клубі. Вони давно грають разом. Дивимося і на слабкі сторони, які повинні використовувати в матчі.

У нас теж молода команда. Команда, яка будується. Теж багато молодих гравців. Теж в плані творення зараз. Не всі гравці зможуть брати участь. Є травмовані, про яких ви вже знаєте. Плюс ще ті гравці, які розійшлися по збірним і, на жаль, не грали. Вони пропускали наш тренувальний процес. В цьому плані є проблеми", - зазначив Луческу.