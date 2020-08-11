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Кравець: Я би відмовився від переходу у Динамо

Сьогодні 14:25 237 0
Українського захисника вже запрошували в київський клуб
Кравець: Я би відмовився від переходу у Динамо
#Кравець, #Динамо

Джерело - Footboom.

22-річний український захисник іспанського Луго Василь Кравець не хоче повертатися в Україну.

Про це заявив сам футболіст.

"Зараз у мене немає великого бажання повертатися в Україну. Хотілось, ще в Європі пограти. Тут складніше, навіть дуже важко, але я відчуваю себе тут в рази спокійніше. По ігровій практиці, правда, є питання, але в плані життя і побуту я задоволений всім. Мені дуже комфортно жити в Європі. Знаєш, навiть якби мені знову запропонувало перейти київське Динамо, то я б знову відмовився. Вони мені вже раз робили пропозицію, отримали відмову, і вдруге було б так само. Правда, думаю, вони б вже і не покликали (посміхається)", - зазначив Кравець.

Раніше, Динамо підтвердило інфікування коронавірусом своїх гравців.

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