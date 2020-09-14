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ПФЛ зареєструвала тільки одного кандидата у президенти

Сьогодні 18:10 870 0
Каденко братиме участь у виборах
ПФЛ зареєструвала тільки одного кандидата у президенти
#ПФЛ, #Каденко

Джерело - ПФЛ.

У Києві відбулося засідання Ради ПФЛ, за підсумками якого визначився кандидат в президенти організації.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Єдиним учасником виборів президента ПФЛ став Олександр Каденко, який був виконуючим обов'язки президента після дострокового припинення повноважень Сергія Макарова.

Футбольні клуби Агробізнес, ВПК-Агро, Кремінь, Кристал, Прикарпаття, Чорноморець, Діназ, Епіцентр, Кривбас, Карпати Галич, Нікополь, Чайка, Чернігів та Яруд запропонували кандидатуру Каденка.

Клуб Поділля висунув в президенти Євгена Бейдермана, проте він не встиг подати в строк необхідні документи. Клуб Верес висунув у кандидати Івана Надєїна, який згодом зняв свою кандидатуру.

В результаті ПФЛ зареєструвала тільки одного кандидата - Каденка. Вибори повинні відбутися 29-го вересня.

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