Кавані запропонував свої послуги Барселоні

Джерело - iSport.ua.
Уругвайський екснападник ПСЖ Едінсон Кавані після невдач зі спробою домовитися з Атлетіко і Бенфікою запропонував свої послуги Барселоні.
Про це повідомляє Sport.es.
Відзначається, що Барселона готова запросити Кавані, так як бачить в ньому ймовірну заміну Луїсу Суаресу, який близький до відходу з клубу.
Кавані виступав за ПСЖ з 2013 по 2020 рік. У минулому сезоні уругвайський форвард взяв участь в 14 матчах чемпіонату Франції, в яких забив чотири голи.
Раніше повідомлялося, що Кавані може продовжити кар'єру у Реалі.