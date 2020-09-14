Кавані запропонував свої послуги Барселоні

Уругваєць може замінити в Барселоні Суареса

Уругвайський екснападник ПСЖ Едінсон Кавані після невдач зі спробою домовитися з Атлетіко і Бенфікою запропонував свої послуги Барселоні.

Про це повідомляє Sport.es.

Відзначається, що Барселона готова запросити Кавані, так як бачить в ньому ймовірну заміну Луїсу Суаресу, який близький до відходу з клубу.

Кавані виступав за ПСЖ з 2013 по 2020 рік. У минулому сезоні уругвайський форвард взяв участь в 14 матчах чемпіонату Франції, в яких забив чотири голи.

Раніше повідомлялося, що Кавані може продовжити кар'єру у Реалі.