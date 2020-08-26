Кавані може продовжити кар'єру у Реалі

Уругвайський форвард надалі шукає собі нове місце роботи

Едінсон Кавані може перейти до мадридського Реала, який шукає посилення в лінію атаки у зв'язку з можливим відходом Луки Йовича.

Про це повідомляє Sport.es.

Представники Реала вже провели переговори з Кавані в неформальній обстановці. 33-річний уругваєць може дістатися Реалу на правах вільного агента, оскільки його контракт з ПСЖ закінчився в кінці сезону.

У минулому сезоні на рахунку Кавані 7 голів і 3 асисти у 22 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Раніше перехід Кавані в Бенфіку зірвався через надмірні фінансові апетити гравця.