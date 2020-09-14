Інгулець орендував півзахисника Зорі

Термін оренди розрахований до кінця нинішнього сезону

Півзахисник Зорі Володимир Білоцерківець на правах оренди перейшов до Інгульця.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Термін оренди розрахований до кінця нинішнього сезону.

Білоцерківець народився 22 січня 2000 року. У минулому сезоні 6 раз потрапляв до заявки луганської Зорі. Одного разу виходив на заміну - у матчі з Динамо (1:3). У чемпіонаті України U-21 гравець зіграв 16 матчів, забив 7 голів.

У цьому сезоні Білоцерківець у чемпіонаті України U-21 зіграв один матч.

Нагадаємо, Зоря сенсаційно програла Маріуполю у 2 турі УПЛ.