 Інгулець орендував півзахисника Зорі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олег Блохін: З мене два рази знімали звання заслуженого майстра спорту
Сьогодні 21:39 604
Збірна України зіграє з Францією на Стад де Франс
Сьогодні 22:10 366
Денисов: Ярославський зобов'язався на 10 років піти з футболу
Сьогодні 21:25 717 2
Селюк: Беніто і Каргбо - гравці за борщ і навіть без пампушок
Сьогодні 20:10 691
Луческу: У сучасному футболі все відомо про всіх суперників
Сьогодні 18:25 510 1
Йовичевич може замінити Михайленка на посаді головного тренера Дніпра-1
Сьогодні 17:25 1455
Українка Яремчук тріумфувала на турнірі у Римі
Сьогодні 16:10 869
АЗ здивував заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Динамо
Сьогодні 12:17 4435
Лисенко - найкращий гравець 2 туру УПЛ
Сьогодні 11:47 522
Динамо Київ - АЗ Алкмар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:44 1408
Блоги
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
11.09.2020 08:50 1608 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
10.09.2020 22:06 470
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером Андрій Твердохліб
10.09.2020 20:25 1099
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 44!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 44! Андрій Твердохліб
10.09.2020 14:19 799
Інгулець оригінально представив нову форму
Інгулець оригінально представив нову форму Андрій Твердохліб
10.09.2020 13:19 1536
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:25 Футбол Інгулець орендував півзахисника Зорі 172
22:10 Футбол Збірна України зіграє з Францією на Стад де Франс 366
21:55 Футбол Вулвергемптон переграв Шеффілд Юнайтед у 1 турі АПЛ 232
21:40 Футбол УПЛ назвала найкращого тренера другого туру 405
21:39 Футбол Олег Блохін: З мене два рази знімали звання заслуженого майстра спорту 605
21:25 Футбол Денисов: Ярославський зобов'язався на 10 років піти з футболу 717 2
21:18 Блог Луческу не сподобалися стільці на пресконференції 853
21:10 Футбол Циганков ризикує пропустити поєдинок з АЗ 855
20:55 Волейбол Українські пляжниці стали бронзовими призерками Євро-2020 668
20:40 Бокс Дібелла: У Лопеса хороші шанси перемогти Ломаченка 988 1
20:25 Футбол Лех орендував Василя Кравця 663
20:17 Навколо спорту Стратегии ведения игры в рулетку на сайте Нетгейм казино 151
20:10 Футбол Селюк: Беніто і Каргбо - гравці за борщ і навіть без пампушок 691
19:54 Футбол Металург та Перемога не виявили сильнішого у 2 турі Другої ліги 741
19:40 Баскетбол Денвер встановив унікальний рекорд в плей-оф НБА 779
19:25 Футбол Кавані запропонував свої послуги Барселоні 865
19:18 Футбол Маракана-ліга 1. Результати матчів першого туру 1031
19:10 Блог Про куміство з Павелком та збірну України - Андрій Шевченко 475
19:10 Футбол Журналіст: Лучі назвав чотири команди бандою 1336
18:55 Футбол Луческу: Гравці, які зараз є у складі Динамо, для мене найкращі 1393
18:40 Бокс Дібелла: Ломаченко проти Лопеса - найбільший бій цього року 1430
18:25 Футбол Луческу: У сучасному футболі все відомо про всіх суперників 510 1
18:10 Футбол ПФЛ зареєструвала тільки одного кандидата у президенти 1450
17:54 Футбол Сидорчук: Починаємо звикати грати без глядачів 1657
17:40 Футбол Гент звільнив головного тренера після конфлікту з Яремчуком 2377

Інгулець орендував півзахисника Зорі

Сьогодні 22:25 172 0
Термін оренди розрахований до кінця нинішнього сезону
Інгулець орендував півзахисника Зорі
#Інгулець, #Зоря

Джерело - sport-kr.com.ua.

Півзахисник Зорі Володимир Білоцерківець на правах оренди перейшов до Інгульця.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Термін оренди розрахований до кінця нинішнього сезону.

Білоцерківець народився 22 січня 2000 року. У минулому сезоні 6 раз потрапляв до заявки луганської Зорі. Одного разу виходив на заміну - у матчі з Динамо (1:3). У чемпіонаті України U-21 гравець зіграв 16 матчів, забив 7 голів.

У цьому сезоні Білоцерківець у чемпіонаті України U-21 зіграв один матч.

Нагадаємо, Зоря сенсаційно програла Маріуполю у 2 турі УПЛ.

Коментарі ()