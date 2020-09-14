Інгулець орендував півзахисника Зорі

Джерело - sport-kr.com.ua.
Півзахисник Зорі Володимир Білоцерківець на правах оренди перейшов до Інгульця.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Термін оренди розрахований до кінця нинішнього сезону.
Білоцерківець народився 22 січня 2000 року. У минулому сезоні 6 раз потрапляв до заявки луганської Зорі. Одного разу виходив на заміну - у матчі з Динамо (1:3). У чемпіонаті України U-21 гравець зіграв 16 матчів, забив 7 голів.
У цьому сезоні Білоцерківець у чемпіонаті України U-21 зіграв один матч.
Нагадаємо, Зоря сенсаційно програла Маріуполю у 2 турі УПЛ.