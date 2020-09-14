Неймара можуть дискваліфікувати на сім матчів

Бразилець може отримати максимальне показання за свій вчинок

Нападник ПСЖ Неймар може отримати тривалу дискваліфікацію за підсумками матчу проти Марселя (0:1), в якому він вдарив Альваро Гонсалеса по потилиці.

Про це повідомляє RMC Sport.

Неймар може отримати дискваліфікацію на строк від чотирьох від семи ігор в залежності від причини видалення, яку рефері вніс до підсумкового протоколу.

Втім, повідомляється, що з огляду на жаль Неймара з приводу того, що він не вдарив Гонсалеса по обличчю, покарання може бути максимально суворим.

Покарання буде оголошено в середу, коли відбудеться засідання дисциплінарного комітету Ліги 1.