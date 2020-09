Неймар: Шкодую, що не вдарив цього мудака

Нападник ПСЖ Неймар влаштував перепалку у соцмережі з гравцем Марселя Альваро Гонсалесом.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: Бійка у матчі ПСЖ – Марсель: Арбітр вилучив Неймара та ще чотирьох гравців

Гонсалес спростував слова нападника ПСЖ.

В свою чергу Неймар назвав захисника расистом.

Покидаючи поле Неймар розповів резервному судді, що Альваро обізвав його "грьобаним чорним" та "брудною мавпою".

Neymar tells the fourth official there was a racist incident after receiving his marching orders...



We expect to hear much more fallout from tonight's Le Classique. pic.twitter.com/U6ELYKNaXp