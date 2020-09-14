Неймар: Шкодую, що не вдарив цього мудака

Неймар назвав захисника Марселя расистом

Нападник ПСЖ Неймар влаштував перепалку у соцмережі з гравцем Марселя Альваро Гонсалесом.

Про це розповів сам футболіст.

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"Шкодую тільки про те, що не вдарив цього мудака по обличчю. VAR легко розгледів мою "агресію". Тепер хотілося б побачити повтори моментів, де мене називають мавпою", – почав Неймар.

Гонсалес спростував слова нападника ПСЖ.

"Немає місця расизму. Іноді потрібно навчитися програвати й приймати це на полі. Неймовірні три очки. Спасибі, сім'я", – відповів Гонсалес.

В свою чергу Неймар назвав захисника расистом.

"Ти не чоловік, не можеш визнати свою помилку. Поразки – це частина спорту. Але ти ображаєш та несеш расизм у наші життя – ні, з цим я не згоден. Я тебе не поважаю, ти просто безхребетний. Відповідай за свої слова. Будь чоловіком, хлопчина! Ти – расист ", – підсумував Неймар.

Покидаючи поле Неймар розповів резервному судді, що Альваро обізвав його "грьобаним чорним" та "брудною мавпою".