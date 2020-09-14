 Саленко виділив проблему Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Саленко виділив проблему Динамо

Сьогодні 14:33 379 0
Олег Саленко прокоментував гру Динамо
Саленко виділив проблему Динамо
#Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.

У Динамо немає забивного форварда, що може стати проблемою у матчі Ліги чемпіонів проти АЗ.

Про це розповів колишній нападник київського клубу Олег Саленко.

"У Динамо було мало моментів. Десна створила тільки два. Решта гри - лише катання м'яча в центрі поля. Поки що немає впевненості, що в Динамо все налагоджується. Постійно змінюються склади, багато травмованих гравців. Важко сказати, що команда набирає обертів.

Проблема з нападниками в Динамо й досі залишається. Немає кому забивати. Думаю, з АЗ в нападі гратиме Вербич.

Шанси в обох команд рівні - 50 на 50. Аякс, на момент початку карантину лідирував, але очні протистояння були за АЗ. Це добротний колектив, який впевнений у своїх силах, - мали грати з Динамо на нейтральному полі, але вони з легкістю погодились провести гру в Україні.

Хоча захист Динамо в матчі із Десною відіграв непогано, але в АЗ футболісти швидші і технічніші, так що можна очікувати помилок. Кияни повинні викладатися на полі "через не можу" і, в жодному разі, не допускати додаткового часу. Ми, в черговий раз, побачимо нове "Динамо", так що я очікую на важкий для нас матч", - сказав Саленко.

Нагадаємо, АЗ здивував заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Динамо.

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