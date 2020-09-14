Шевченко вийшов на третє місце в історичному рейтингу

Джерело - УАФ.
Після двох стартових поєдинків нашої національної збірної в розіграші Ліги націй-2020/2021 головний тренер Андрій Шевченко довів лік матчів біля керма синьо-жовтих до 35-ти.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
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Нинішній головний тренер обійшов за цим показником Йожефа Сабо (34 матчі) й вийшов на чисте третє місце в історичному реєстрі наставників.
Попереду залишаються Михайло Фоменко (37 ігор) та Олег Блохін (64 поєдинки).
Раніше, Шевченко потролив Зінченка на весіллі.