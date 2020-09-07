 Шевченко назвав головну причину провалу у матчі з Іспанією | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко назвав головну причину провалу у матчі з Іспанією

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Шевченко назвав головну причину провалу у матчі з Іспанією
#Шевченко, #Україна

Джерело - sport.ua.

Після матчу зі збірною Швейцарією гравці України не встигли відновитися.

Про це заявив наставник українців Андрій Шевченко.

"Я думаю, що сьогодні проблема не в якомусь гравцеві чи в декількох. Найбільша проблема була, що команда не відновилася (після матчу зі Швейцарією). Можна говорити, що нам друга гра завжди дається на такому рівні дуже важко. Коли граємо з топовими командами, ми дуже важко відновлюємося. Коли піднімається рівень суперників, нам дуже важко. Хлопці віддали всі свої сили, все що могли. Іспанія була набагато краще за нас сьогодні.

Збірна Іспанії дуже добре маневрувала. М'яч дуже швидко рухався. Як я сказав, нам все-таки не вистачало фізичних сил сьогодні. Вони постійно змінювали діапазон атак, мали перевагу на флангах. А при зміщенні наших крайніх півзахисників, опорників, дуже важко встигати. Цього вимагає сучасний футбол. Коли ти граєш з командами високого рівня, іноді ти залишаєшся один на один, і ти повинен догравати момент", - зазначив Шевченко.

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