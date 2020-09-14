Срна вказав на реакцію Ахметова після поразки у Суперкубку України

Президент Шахтаря Рінат Ахметов залишився задоволений грою команди у Суперкубку України проти Динамо.

Про це розповів тренер донецького клубу Даріо Срна.

"Президент телефонує щоразу після чергової гри, вітає. Дай Бог, щоб і далі дзвонив і поздоровляв. І навіть зараз, після Суперкубка подзвонив і привітав. Йому сподобалася наша гра. Я вже прийняв його слова, що краще він буде програвати з красивим футболом, ніж вигравати з таким футболом, який показує, наприклад, Динамо в такій грі.

Актуально: Срна: Олімпійський – це не стадіон Динамо

Треба привітати Динамо з тим, що вони виграли Суперкубок, але у них свій шлях, у нас свій шлях. Я впевнений, що ми на правильному шляху", - розповів Срна в ефірі телеканалу Футбол 1.