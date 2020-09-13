Ворскла переграла Інгулець у 2 турі УПЛ

Підопічні Максимова здобули другу перемогу у сезоні

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру УПЛ полтавська Ворскла приймала Інгулець.

У першому таймі матчу з передачі Васіна відзначився Степанюк. На 67-ій хвилині матчу Кане подвоїв рахунок, реалізувавши пенальті. А згодом Козак отримав друге попередження і підопічні Лавриненка залишилися у меншості.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 13 вересня

Ворскла - Інгулець 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Степанюк, 2:0 - 67 Кане (пен)

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Владислав Кулач (Дмитро Щербак 79), Руслан Степанюк (Павло Ребенок 79), Сергій Яворський, Володимир Чеснаков, Вадим Сапай (Наджиб Якубу 62), Давід Пуцлін (Євген Опанасенко 79), Ібрагім Кане, Денис Васін (Іван Пешич 68), Пап-Альюне Ндіайє

Інгулець: Богдан Шуст, Євген Запорожець (Младен Бартуловіч 81), Олександр Козак, Ілля Коваленко (Артем Щедрий 81), Олександр Кучеренко (Михайло Плохотнюк 89), Денис Балан, Ніка Сітчінава (Олександр Мішуренко 77), Максим Ковальов, Владислав Лупашко (Михайло Шишка 81), Олег Синьогуб, Андрій Семенко

Попередження: Пап-Альюне Ндіайє 23, Давид Пуцлін 34, Володимир Чеснаков 50, Руслан Степанюк 52 - Олександр Козак 35, Владислав Лупашко 39, Олег Синьогуб 65, Олександр Козак 70

Вилучення: Олександр Козак 70

Раніше, Минай переграв Олександрію.