ФК Метал підписав досвідченого вінгера

Джерело - Чемпіон.

35-річний атакувальний півзахисник Сергій Пилипчук підписав контракт з новоутвореним харківським клубом Метал.

Про це повідомляє transfermarkt.

Пилипчук є вихованцем Металісту, перші роки своєї кар’єри провів в донецькому Металурзі, з 2005-го по 2012-й грав за російські клуби (Спартак з Нальчика, Хімки, Волгу), а з січня 2012-го по серпень 2013-го виступав в складі луцької Волині. Потім переїхав до Польщі, де в складі Корони зіграв 94 матчі в Екстракласі (8 голів, 9 передач), потім були клуби другого польського дивізіону.

В 2019-му повернувся в Україну, де виступав за ФК Вовчанськ.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ ФК Метал є проєктом колишнього спортивного директора Металіста Євгена Краснікова. Команду очолює Олександр Кучер, за клуб виступатимуть такі відомі футболісти як Руслан Фомін та Сергій Давидов. Очікується, що ФК Метал заявиться в Другу лігу.