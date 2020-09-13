Джерело - Calciomercato.
Півзахисник Інтера Крістіан Еріксен може покинути клуб в це міжсезоння.
Про це повідомляє Calciomercato.
Головний тренер Інтера Антоніо Конте не вважає данця важливою фігурою в структурі його гри.
Керівництво Інтера готове піти назустріч бажанням Конте і має намір вислухати пропозиції по Еріксену. Однак поки ніхто не зв'язувався з італійським клубом з приводу трансферу хавбека.
Конте хоче, щоб Інтер підписав півзахисника Челсі Нгола Канте. Клуб заради цього готовий розлучитися з Еріксеном і Марцело Брозовичем.
Нагадаємо, Інтер знайшов дешеву альтернативу Канте.
Раніше Інтер підписав Коларова.