Конте не розраховує на данця

Джерело - Calciomercato.

Півзахисник Інтера Крістіан Еріксен може покинути клуб в це міжсезоння.

Про це повідомляє Calciomercato.

Головний тренер Інтера Антоніо Конте не вважає данця важливою фігурою в структурі його гри.

Керівництво Інтера готове піти назустріч бажанням Конте і має намір вислухати пропозиції по Еріксену. Однак поки ніхто не зв'язувався з італійським клубом з приводу трансферу хавбека.

Конте хоче, щоб Інтер підписав півзахисника Челсі Нгола Канте. Клуб заради цього готовий розлучитися з Еріксеном і Марцело Брозовичем.

Нагадаємо, Інтер знайшов дешеву альтернативу Канте.

Раніше Інтер підписав Коларова.