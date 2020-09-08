Інтер підписав Коларова

Джерело - sportarena.com.
Інтер оголосив про трансфер захисника Роми Александра Коларова.
Про це повідомляє пресслужба міланського клубу
Деталі угоди не розголошуються, але журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляв про угоду за схемою "1+1". За його інформацією, 34-річний серб буде заробляти в Мілані 3,5 млн євро за сезон.
За Рому Коларов виступав з 2017 року після переходу з Манчестер Сіті. У минулому сезоні він зіграв в 42 матчах, забив 7 м'ячів і віддав 5 результативних передач.
🚨 | ANNUNCIO— Inter (@Inter) September 8, 2020
Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ⚫️🔵
👉 https://t.co/fss4C9gU2n#WelcomeKolarov #NotForEveryone pic.twitter.com/3HjmxqAATJ