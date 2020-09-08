Інтер підписав Коларова

Інтер підсилився захисником

Інтер оголосив про трансфер захисника Роми Александра Коларова.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу

Деталі угоди не розголошуються, але журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляв про угоду за схемою "1+1". За його інформацією, 34-річний серб буде заробляти в Мілані 3,5 млн євро за сезон.

За Рому Коларов виступав з 2017 року після переходу з Манчестер Сіті. У минулому сезоні він зіграв в 42 матчах, забив 7 м'ячів і віддав 5 результативних передач.