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Інтер підписав Коларова

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Інтер підсилився захисником
Інтер підписав Коларова
#Інтер, #Коларов

Джерело - sportarena.com.

Інтер оголосив про трансфер захисника Роми Александра Коларова.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу

Деталі угоди не розголошуються, але журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляв про угоду за схемою "1+1". За його інформацією, 34-річний серб буде заробляти в Мілані 3,5 млн євро за сезон.

За Рому Коларов виступав з 2017 року після переходу з Манчестер Сіті. У минулому сезоні він зіграв в 42 матчах, забив 7 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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