Минай - Олександрія: прев'ю матчу 2 туру УПЛ

Дебют у статусі головного тренера УПЛ закарпатця Василя Кобіна

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

2 тур

Минай - Олександрія

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) проведе 50-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Дебютна гра в історії протистоянь суперників у всіх турнірах.

Цікаві факти та можливі події

1-а гра Минаю в УПЛ.

Гольова клубна рекордна серія Олександрії триває в Чемпіонатах 18 ігор – 36 м’ячів.

Пропускний серіал містян триває в УПЛ 10 матчів – 25 голів.

Володимир Шаран біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 100-го гостьового забитого голу або 150-го виїзного пропущеного голу своїх підопічних (ще по 1 м’ячу).

30-й гол в УПЛ може забити Денис Кожанов, 15-й – Олег Голодюк, 10-й – Андрій Ткачук (усі – Минай).

Дебют у статусі головного тренера УПЛ Василя Кобіна (Минай), який раніше у складі Закарпаття (Ужгород), Карпат (Львів), Шахтаря (Донецьк), Металіста (Харків) та Львова/Вересу провів в Чемпіонатах України 212 ігор (14 голів).