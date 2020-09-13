Минай - Олександрія: прев'ю матчу 2 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
2 тур
Минай - Олександрія
Арбітр: Микола Балакін (Київська область) проведе 50-й матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Дебютна гра в історії протистоянь суперників у всіх турнірах.
Цікаві факти та можливі події
1-а гра Минаю в УПЛ.
Гольова клубна рекордна серія Олександрії триває в Чемпіонатах 18 ігор – 36 м’ячів.
Пропускний серіал містян триває в УПЛ 10 матчів – 25 голів.
Володимир Шаран біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 100-го гостьового забитого голу або 150-го виїзного пропущеного голу своїх підопічних (ще по 1 м’ячу).
30-й гол в УПЛ може забити Денис Кожанов, 15-й – Олег Голодюк, 10-й – Андрій Ткачук (усі – Минай).
Дебют у статусі головного тренера УПЛ Василя Кобіна (Минай), який раніше у складі Закарпаття (Ужгород), Карпат (Львів), Шахтаря (Донецьк), Металіста (Харків) та Львова/Вересу провів в Чемпіонатах України 212 ігор (14 голів).