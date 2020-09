Керівництво Роми зацікавлене в підписанні нападника Наполі Аркадіуша Міліка.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Вовки" пропонують форварду 5-річний контракт.

Якщо 26-річний форвард захоче перейти в стан римської команди, то він зможе отримувати 4,5 млн євро за сезон.

