Болонья прискорила переговори щодо трансферу Супряги

Доля трансферу визначиться найближчими днями

Болонья активізувала переговорний процес з Динамо щодо трансферу форварда Владислава Супряги.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, зараз італійський клуб обговорює деталі потенційної угоди з агентом футболіста Олександром Яковенком.

При цьому, джерело підкреслює, що Яковенко позиціонує себе як єдиний агент, уповноважений Супрягою та Динамо на ведення переговорів з іншими клубами.

Очікується, що доля переговорів по Супрязі повинна стати зрозумілою або сьогодні до вечора, або завтра протягом дня.

Раніше повідомлялося, що Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова.