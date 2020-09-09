Болонья прискорила переговори щодо трансферу Супряги

Джерело - sport.ua.
Болонья активізувала переговорний процес з Динамо щодо трансферу форварда Владислава Супряги.
Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, зараз італійський клуб обговорює деталі потенційної угоди з агентом футболіста Олександром Яковенком.
При цьому, джерело підкреслює, що Яковенко позиціонує себе як єдиний агент, уповноважений Супрягою та Динамо на ведення переговорів з іншими клубами.
Очікується, що доля переговорів по Супрязі повинна стати зрозумілою або сьогодні до вечора, або завтра протягом дня.
Раніше повідомлялося, що Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова.