Дніпро-1 - Олімпік: прев’ю матчу 2 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
12 вересня
Дніпро-1 - Олімпік
Арбітр: Євген Арановський (Київ) провів 116 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 4 матчі: +3=0-1 м’ячі 9-4 – в УПЛ
На полі Дніпра-1 – 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 5-1
Останній матч на полі Дніпра-1 – 30.05.2020. 24-й тур чемпіонату України-2019/2020
Дніпро-1 – Олімпік – 3:1
Голи: 1:0 – С. Булеца (32), 2:0 – В. Адамюк (62), 3:0 – Лукас Тейлор (77), 3:1 – С. Політило (90+3).
Дніпро-1 забиває голи у всіх матчах з олімпійцями, причому не менше 2-х за гру.
Цікаві факти та можливі події
Безпрограшна клубна рекордна серія дніпрян триває в Чемпіонатах 4 гри: 3 перемоги та нічия.
Безнічийний серіал олімпійців триває в УПЛ 4 гри: по 2 перемоги та поразки.
Переможна виїзна серія Олімпіка продовжується в УПЛ 2 гри, причому обидві вікторії були з великим рахунком.
200-й матч в Чемпіонатах може провести Сергій Політило (Олімпік).
90-й гостьовий матч Олімпіка в УПЛ.
20-й матч Ігоря Климовського біля керма Олімпіка в Чемпіонатах.
15-й гол в УПЛ може забити Олексій Чичиков (Дніпро-1).