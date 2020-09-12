Дніпро-1 - Олімпік: прев’ю матчу 2 туру УПЛ

200-й матч у Чемпіонатах може провести донеччанин Сергій Політило

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

12 вересня

Дніпро-1 - Олімпік

Арбітр: Євген Арановський (Київ) провів 116 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +3=0-1 м’ячі 9-4 – в УПЛ

На полі Дніпра-1 – 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 5-1

Останній матч на полі Дніпра-1 – 30.05.2020. 24-й тур чемпіонату України-2019/2020

Дніпро-1 – Олімпік – 3:1

Голи: 1:0 – С. Булеца (32), 2:0 – В. Адамюк (62), 3:0 – Лукас Тейлор (77), 3:1 – С. Політило (90+3).

Дніпро-1 забиває голи у всіх матчах з олімпійцями, причому не менше 2-х за гру.

Цікаві факти та можливі події

Безпрограшна клубна рекордна серія дніпрян триває в Чемпіонатах 4 гри: 3 перемоги та нічия.

Безнічийний серіал олімпійців триває в УПЛ 4 гри: по 2 перемоги та поразки.

Переможна виїзна серія Олімпіка продовжується в УПЛ 2 гри, причому обидві вікторії були з великим рахунком.

200-й матч в Чемпіонатах може провести Сергій Політило (Олімпік).

90-й гостьовий матч Олімпіка в УПЛ.

20-й матч Ігоря Климовського біля керма Олімпіка в Чемпіонатах.

15-й гол в УПЛ може забити Олексій Чичиков (Дніпро-1).