Шахтар побереться за хорватського хавбека з новачком АПЛ

За Кровіновича побореться ПАОК

Джерело - Футбол 24.

Донецький Шахтар може перехопити у англійського Вест Бромвіча хорватського вінгера Бенфіки Філіпа Кровіновича.

Про це повідомляє Eurocalciomercato.

25-річний півзахисник минулий сезон провів у складі англійської команди на правах оренди.

Боси "дроздів" залишились задоволені виступами хорвата і прагнуть продовжити оренду. Бенфіка готова піти на таку угоду лише за умови зобов'язання викупити гравця.

Проте новачок англійської Прем'єр-ліги зможе дозволити собі повноцінний трансфер лише за умови вдалого виступу у чемпіонаті.

Конкурентами Вест Бромвіча у боротьбі за Кровіновича є грецький ПАОК та донецький Шахтар, які вже готові викупити гравця.

Обидві команди виступатимуть у Лізі чемпіонів і це може стати стимулом для хорвата прийняти пропозицію якогось з клубів.

Нагадаємо, Моєс підтвердив інтерес Вест Гема до Матвієнка.