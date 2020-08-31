У Яремчука можуть бути проблеми через критику Гента

Головний тренер Гента Ласор Болоні різко відреагував на критику гри команди від українського нападника Романа Яремчука.

Про це розповів сам бельгійський спеціаліст.

Актуально: Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена

"Якщо Яремчук незадоволений, йому слід вибрати інший клуб. Я тут не для того, щоб слухати всіх гравців. Якби мені довелося враховувати всі їхні поради при прийнятті рішень ... Важливий тільки клуб. Я знаю не тільки якості гравців, але і їх недоліки. Я розумію, що у них теж є коментарі, але вони також повинні і показувати себе ", - заявив Болоні.