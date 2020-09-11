Луческу: Ми домінували увесь матч

У матчі з чернігівською Десною (0:0) у 2-му турі УПЛ футболістам Динамо не вистачило свіжості.

Про це заявив головний тренер київської команди Мірча Луческу.

"Складна гра проти дуже організованої команди, яка зробила все можливе, щоб не програти. Ми домінували увесь матч і створили чимало шансів для взяття воріт. Але нам не вистачало свіжості при завершенні своїх атак – як в русі, як і в мисленні.

На жаль, на цьому тижні ми втратили Бурду і Попова. Крім того, сьогодні виникла проблема з Тимчиком. А ще треба врахувати, що буквально лише напередодні зі своїх збірних приїхали Кендзьора і Родрігес. При цьому багато наших футболістів, викликані до збірних, участі в матчах не брали, а тільки тренувалися. І тренувалися мало. Це було видно сьогодні по ходу гри.

Але я задоволений тим, як команда боролася за перемогу, шукала її. Дуже складна нас чекає гра у вівторок у кваліфікації Ліги чемпіонів. АЗ грає приблизно так само - агресивно, рішуче. Тому зараз найголовніше завдання - відновити команду, щоб вона була повністю готова до вівторка.

Не сподобалися сьогодні паузи в грі. Таке враження, що я повернувся на сім років тому. Ці паузи зупиняли нас, збивали наш рух. Але Десна в будь-якому випадку заслужила цей результат. А ми повинні зробити висновки зі своїх помилок і не повторювати їх у майбутньому", - зазначив Луческу.