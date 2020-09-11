Кияни втратили два очки

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру УПЛ київське Динамо приймало чернігівську Десну.

На відмінну від АЗ, який домігся перенесення свого матчу у чемпіонаті Нідерландів перед грою у Лізі чемпіонів (матч відбудеться 15 вересня у Києві), Динамо свій матч зіграв.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 11 вересня

Динамо - Десна 0:0

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков (Жерсон Родрігес 64), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (Беньямін Вербич 64), Олександр Тимчик (Ілля Забарний 36), Віталій Буяльський, Владислав Супряга (Франсіско Соль 80), Томаш Кендзьора

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Андрій Домбровський, Олександр Філіппов (Віталій Єрмаков 67), Владислав Калітвінцев, Єгор Картушов (Олексій Гуцуляк 67), Андрій Гітченко, Андрій Мостовий, Юхим Конопля, Пилип Будківський (Андрій Тотовицький 75)

Попередження: Ілля Забарний 66 - Владислав Калітвінцев 55, Андрій Домбровський 64, Андрій Гітченко 73.